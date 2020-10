PSI-20 abre a subir com Ibersol a disparar mais de 7,5%

O índice lisboeta PSI-20 abriu a sessão desta quinta-feira, 8 de outubro, a crescer 0,37% para 4.194,47 pontos e em linha com as subidas também registadas nas principais bolsas europeias.Depois dos ganhos registados pelas bolsas asiáticas, também no velho continente o sentimento é positivo, um otimismo resultante da prestação da candidata democrata a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, no debate contra o atual vice, Mike Pence. Os analistas consideram que Harris se sobrepôs, o que reforça as possibilidade de vitória do democrata Joe Biden, cenário que está a ser visto de forma positiva pelos investidores.Em Lisboa é a Ibersol que mais impulsiona ao disparar 7,73% para 4,74 euros.Também em destaque nesta abertura de sessão está o BCP (+0,87% para 8,15 cêntimos), a Mota-Engil (+0,83% para 1,214 euros) e a Altri (+0,87% para 3,938 euros).O setor da energia acompanha a tendência, com a EDP a subir 0,35% para 4,335 euros, a EDP Renováveis a apreciar 0,26% para 15,20 euros e a Galp Energia a ganhar 0,19% para 8,286 euros. Já a REN segue inalterada nos 2,38 euros em que encerrou a sessão de ontem.Numa abertura de ganhos generalizados, a Jerónimo Martins é a única cotada no vermelho, com a retalhista a perder 0,25% para 14,19 euros. Ainda no retalho, a Sonae avança 0,35% para 57,4 cêntimos por ação.