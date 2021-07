PSI-20 abre com subida tímida apoiado na Galp e JM

A bolsa de Lisboa arrancou o dia com uma leve subida, destoando das quedas nas congéneres europeias. O cancelamento da reunião de ontem da OPEP+ e a perspetiva de não ocorrer um aumento da oferta de petróleo está a pressionar vários setores.O PSI-20 avançava 0,08%, para 5.167,39 pontos, apoiado pelos pesos pesados Galp e Jerónimo Martins, que valorizavam 0,40% e 0,46%, respetivamente.A dar uma ajuda estavam ainda a Navigator, com uma valorização de 0,40%, a Sonae, com um ganho de 0,31%, e os CTT, que sobem 0,20%. A maior subida, contudo, pertencia à Pharol, que avança 2,33%, após ontem ter subido mais de 8%.A travar o desempenho do índice, por seu turno, estavam o BCP, com um recuo de 0,30%, e a EDPR, que cedia 0,46%. Nota ainda para a Altri, que na véspera ganhou mais de 3% e agora perde 0,10%, e para a Mota-Engil, que cai 1,06%.