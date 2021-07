PSI-20 abre em alta com apenas EDPR no vermelho

O PSI-20 arrancou a derradeira sessão da semana a avançar 0,43%, para os 5.036,92 pontos, acompanhando o sentimento positivo das congéneres europeias.Na abertura, 13 cotadas valorizavam, quatro seguiam inalteradas e apenas uma, a EDP Renováveis, iniciou o dia no vermelho, com uma queda de 0,28%, para os 21,02 euros.Nos instantes iniciais, a maior subida pertencia à Ramada, que escalava 3,10%, para 5,98 euros, seguida da Mota-Engil, que subia 1,43%, até aos 1,276 euros.Entre as cotadas com maior peso no índice, a EDP avançava 0,69%, para 4,551 euros, a Sonae subia 0,51%, cotando nos 78,25 cêntimos, enquanto o BCP valorizava 0,49%, para 12,24 cêntimos, a Galp ganhava 0,46%, até aos 8,346 euros, e a Jerónimo Martins avançava 0,18%, com as ações da dona do Pingo Doce a valerem 16,51 euros.Nota ainda para o setor do papel, com a Navigator a ganhar 1,31% e a Altri a subir 0,98%.