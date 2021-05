PSI-20 abre em alta com BCP a disparar quase 5%

A bolsa portuguesa voltou a abrir em alta esta terça-feira, 18 de maio, prolongando os ganhos registados na última sessão e acompanhando a tendência positiva das restantes praças europeias.A sessão de hoje nos mercados europeus vai sendo marcada pela expectativa dos investidores em torno da reabertura gradual das economias em todo o mundo, uma perspetiva que dá ânimo às bolsas.Por cá, o PSI-20 segue a valorizar 0,66%, para os 5.276,69 pontos, a ser impulsionado sobretudo pelo BCP, que dispara 4,81% para os 16,79 cêntimos por ação, um máximo desde fevereiro de 2020.As cotações do BCP reagem desta forma à apresentação de resultados trimestrais do banco, que reportou lucros de 57,8 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano , um aumento superior a 60% face a igual período do ano passado.A suportar os ganhos da bolsa nacional está também a família EDP, com destaque para a EDP Renováveis, que avança 1,37% para os 18,45 euros por ação. Já a EDP soma 0,83% para os 4,58 euros por ação.Do lado dos ganhos, destaque ainda para a Navigator e a Mota-Engil, que estão ambas a valorizar perto de 1%.A impedir subidas mais expressivas do PSI-20 estão as quatro cotadas que descontam esta terça-feira o dividendo que será pago aos acionistas a partir de dia 20.A Galp, que vai pagar um dividendo de 0,35 euros, segue a perder 1,16% para os 10,26 euros por ação. Já a Altri, que irá pagar uma remuneração de 0,25 euros, está a desvalorizar 2,02% para os 6,53 euros por ação.A Ramada irá pagar uma remuneração de 0,60 euros por ação e está a deslizar mais de 6% para os 6,92 euros por ação. Por fim, os CTT são a exceção. A empresa de correios vai distribuir um dividendo de 8,5 cêntimos por ação, mas segue agora a valorizar.