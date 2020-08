PSI-20 abre em alta com BCP e Galp a subirem acima de 1%

O índice PSI-20 arrancou a sessão desta terça-feira, 11 de agosto, a ganhar 0,19% para 4.404,85 pontos, com 11 cotadas no verde, três no vermelho e quatro ainda inalteradas no valor de fecho da sessão de ontem.Também as principais bolsas europeia começaram o dia a negociar em alta, dando assim seguimento à tendência de ganhos já observada nas principais praças asiáticas e na Austrália, sendo que o índice japonês Topix (+2,4%) conseguiu mesmo a maior subida em quase um mês.A contribuir para o otimismo hoje verificado nos mercados está a evolução da pandemia nos Estados Unidos, onde recuou o número de hospitalizados em estados como o Texas e a Califórnia, e os indicadores económicos revelados na China que mostram melhorias da taxa de inflação do país.

Em Lisboa, o BCP (+1,06% para 10,45 cêntimos) e a Galp Energia (+1,09% para 9,438 euros) são as cotadas que mais impulsionam e contribuem para este arranque em alta da bolsa nacional.

Nota positiva também para os CTT que somam 1,49% para 2,725 euros e para a Mota-Engil que sobe 1,56% para 1,30 euros.

Em sentido inverso e a travar uma maior subida da praça lisboeta está a Nos e o setor do papel. A operadora de telecomunicações perde 1,05% para 3,586 euros, enquanto Altri (-1,35% para 4,370 euros) e Navigator (-1,26% para 2,20 euros) recuam ambas mais de 1% e a Semapa cai 0,38% para 7,95 euros.Já o setor do retalho transaciona sem tendência definida uma vez que a Sonae aprecia ténues 0,08% para 59,9 cêntimos e a Jerónimo Martins recua 0,21% para 14,055 euros.Fora do principal índice nacional, a Cofina perde 2,27% para 21,5 cêntimos depois de ter apresentado(Notícia atualizada)