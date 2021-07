PSI-20 abre em alta com Navigator a liderar ganhos após resultados

O PSI-20 iniciou o dia a subir 0,42%, para os 5.059,12 pontos, com 10 cotadas em alta, cinco inalteradas e apenas três no vermelho.A liderar os ganhos está a Navigator, que avança 2,57%, para os 3,030 euros, após ter reportado ontem, após o fecho dos mercados, uma subida de 46% nos lucros semestrais , para 64 milhões de euros, e ter anunciado a entrada no negócio do "packaging".No rescaldo dos resultados , também o BCP sobe 0,99%, cotando nos 12,30 cêntimos.Também a EDPR, que divulgou os resultados semestrais antes da abertura da bolsa, avança 0,59%, para os 20,60 euros.Ainda na energia, a EDP valoriza 0,51%, para os 4,490 euros, enquanto a REN segue inalterada e a Galp desliza 0,02%.No retalho, a Sonae ganha 0,19%, para 80,15 cêntimos, e a Jerónimo Martins, que hoje apresenta os resultados, sobe 0,15%, até aos 16,56 euros.No vermelho abriram a Novabase, com uma queda de 2,16%, a Corticeira Amorim, que cede 0,37%, e a já referida Galp.