PSI-20 abre em alta ligeira com EDP e Galp a limitarem ganhos

O PSI-20 iniciou a última sessão da semana a subir 0,13%, para os 5.117,72 pontos, com sete cotadas em alta, seis inalteradas e cinco em queda.A maior valorização pertence à Ramada, que ganha 2,07%, para 5,92 euros. Seguem-se a Nos, com uma subida de 0,86%, cotando nos 3,058 euros, e a Sonae, que avança 0,81%, até aos 0,804 euros.Destaque ainda pela positiva para o BCP, que sobe 0,62%, para 13 cêntimos, bem como para a EDP Renováveis, que avança 0,30%, até aos 19,97 euros, e a Jerónimo Martins, com uma subida de 0,18%, para 16,86 euros.A limitar os ganhos do índice, contudo, estão os CTT, que recuam 0,60%, para 5,01 euros, a Galp, que perde 0,14%, para 8,596 euros, e a EDP, que cede 0,24%, para 4,585 euros.Em foco, mas fora do principal índice nacional, estão as ações da Greenvolt, que ganham 3,75%, para 4,98 euros, no arranque do segundo dia de negociação, e a Benfica SAD, que dispara 9,72%, para 3,95 euros, após notícias de que o milionário norte-americano John Textor terá oferecido 8,6 euros por ação a José António dos Santos, o "rei dos frangos", para a compra de 25% do capital da SAD.