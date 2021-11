PSI-20 abre em baixa com Grupo EDP e BCP a pressionar

O

principal índice português, o PSI-20, perde 0,39% para 5.498,14 pontos, pressionado sobretudo pelas descidas

do BCP e do Grupo EDP.





e apenas três estão a registar ganhos.

confinamento na Europa se agravem face ao aumento significativo do número de casos de covid-19 no continente.



As bolsas europeias estão ainda a reagir à recondução de Jerome Powell à frente da Reserva Federal dos Estados Unidos. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo presidente norte-americano, Joe Biden.

A bolsa portuguesa abriu esta terça-feira no vermelho, em linha com as principais praças europeias.Das 19 cotadas do PSI-20, 13 estão a cairA Semapa é a cotada que mais perde, com uma desvalorização de 1,65%, para 11,94 euros. Com perdas acima de 1% estão também a Navigator e a Mota-Engil.Entre os pesos-pesados, destacam-se o BCP, que cai 0,62%, a EDP (-0,71%) e a EDP Renováveis (-0,36%).A travar maiores perdas do PSI-20 está a Jerónimo Martins, que sobe 0,41% para 19,50 euros.Na Europa, a abertura foi também em baixa. Os investidores mantêm os receios de que as medidas de