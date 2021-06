PSI-20 abre em máximo de duas semanas e com apenas uma cotada no vermelho

O PSI-20 abriu a subir 0,35% para os 5.216,53 pontos, o valor mais elevado desde 1 de junho. O dia arrancou com 14 cotadas em alta, três inalteradas e apenas a Ibersol no vermelho, ao ceder 0,33%.A liderar os ganhos está a Mota-Engil, com uma subida de 1,23% para 1,478 euros, seguida dos CTT, que avançam 0,91%, para os 4,4471 euros, renovando máximos desde 31 de outubro de 2017. A construtora está a ser impulsionada pelo anúncio de um contrato de quase 300 milhões de euros no Mali Na energia, a EDP escala 0,78%, para 4,640 euros, enquanto a REN ganha 0,65%, para 2,32 euros, a EDPR sobe 0,41%, para 19,48 euros, e a Galp valoriza 0,22%, cotando nos 9,902 euros.O BCP segue inalterado nos 15,71 cêntimos e as retalhistas Sonae e Jerónimo Martins ganham 0,12% e 0,13%, respetivamente.