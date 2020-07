PSI-20 abre em queda com energia a pressionar

O índice PSI-20 abriu a sessão bolsista desta sexta-feira, 10 de julho, a recuar 0,59% para 4.404,25 pontos, com 12 cotadas em queda, quatro em alta e as restantes duas inalteradas no valor de fecho de ontem.Depois do arranque positivo no início da semana com três valorizações consecutivas, a praça lisboeta segue agora em terreno negativo pelo segundo dia seguido.A bolsa nacional acompanha assim o sentimento negativo que predomina na generalidade das principais bolsas europeias, isto depois de as praças asiáticas já terem fechado no vermelho. A penalizar a confiança dos investidores está o novo aumento de casos positivos de covid-19 na China bem como o recorde de óbitos causados pelo novo coronavírus registado em dois dos maiores estados norte-americanos, a Florida e a Califórnia.Em Lisboa é o setor energético que mais pressiona, com as três principais cotadas a caírem acima de 1%. A EDP arrancou o dia a perder 1,20% para 4,431 euros, a EDP Renováveis a resvalar 1,29% para 13,28 euros e a Galp Energia a deslizar 1,10% para 10,305 euros.Em contraciclo face ao restante setor, a REN aprecia 0,40% para 2,50 euros.Também no vermelho abriu o BCP, ainda que o banco registe apenas uma queda ligeira de 0,09% para 10,61 cêntimos por ação, assim como o setor do retalho, com a Jerónimo Martins a cair 0,36% para 15,265 euros e a Sonae a descer 0,47% para 63,05 cêntimos.Além da REN o outro destaque pela positiva neste início da negociação em Lisboa vai para a Navigator (+0,37% para 2,15 euros).(Notícia em atualizada)