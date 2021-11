PSI-20 abre em terreno negativo com grupo EDP a pesar. Ibersol cede mais de 3,5%

A bolsa de Lisboa abriu esta terça-feira no vermelho, a cair 0,46% para 5.637,53 pontos. Das 19 cotadas que compõem o índice de referência nacional, 14 começam o dia a cair, duas em alta e três inalteradas.A sessão começa com todos os pesos-pesados a desvalorizar, com destaque para a EDP Renováveis e EDP, que estão a pesar neste arranque: a EDPR começa o dia a cair 1,24% para 22,26 euros, enquanto a casa-mãe, a EDP, está a ceder 0,7% para 4,71 euros.Também o BCP está no vermelho, com os títulos do banco liderado por Miguel Maya a recuar 0,44% para 0,1590 euros. A retalhista Jerónimo Martins, a dona do Pingo Doce, regista uma queda de 0,15%, com os títulos nos 20 euros. A petrolífera Galp é a cotada que regista a queda mais ligeira nestes primeiros minutos de negociação, ao ceder 0,09% para 9,07 euros por ação.A Mota-Engil está a ceder 0,37%, para 1,36 euros por ação, a corrigir do disparo de 3,4% no fecho desta segunda-feira, após divulgar o plano estratégico para 2026, que prevê uma subida da faturação para mais de 3,8 mil milhões de euros dentro de cinco anos.Os CTT estão a cair pela terceira sessão consecutiva, desvalorizando esta terça-feira 0,59% para 4,23 euros.A Ibersol lidera as quedas neste arranque de sessão, caindo 3,75% para 4,62 euros.A Altri e a Pharol são as únicas cotadas que sobem neste arranque, ainda que com ganhos ligeiros. A Altri avança 0,17% para 5,85 euros e a Pharol valoriza 0,11% para 0,09 cêntimos.A Novabase, a Ramada e a Semapa estão inalteradas neste arranque de sessão.(notícia atualizada)