PSI-20 abre em terreno positivo, com subidas da energia e BCP

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quarta-feira em alta, a avançar 0,65% para 4.931,41 pontos. O PSI-20 está em linha com a tendência positiva das praças europeias.Na abertura, a subida do PSI-20 está a ser impulsionada pelas subidas dos BCP e das cotadas da energia. Nesta altura, 15 das 18 cotadas que compõem o índice estão a negociar no verde.A EDP Renováveis destaca-se na abertura, a avançar 1,27%, a cotar nos 19,95 euros. A empresa anunciou esta quarta-feira a aquisição de projetos no mercado do Reino Unido , numa transação que totaliza 71 milhões de libras. Já a casa-mãe avança 0,67% para 4,390 euros.Ainda na energia, a Galp avança também 0,67% na abertura, para 8,380 euros.Ainda nos pesos-pesados do índice, o BCP valoriza 0,67%, a negociar nos 11,99 cêntimos; já a Jerónimo Martins aprecia 0,46%, nos 16,525 euros.Em destaque no arranque estão também a Mota-Engil, que aprecia 1,37%, para os 1,26 euros por ação. A tecnológica Novabase aprecia 1,32% para 4,59 euros e a Altri ganha 1,30% para 4,998 euros.Por esta altura, apenas uma cotada está a negociar no vermelho: a Nos, que cede 0,07% para 2,95 euros. A operadora dá o pontapé de saída na apresentação de resultados trimestrais das cotadas do PSI-20, ao divulgar hoje resultados relativos ao segundo trimestre. Segundo as estimativas dos analistas consultados pela Bloomberg, a companhia deverá ter fechado o segundo trimestre deste ano com um EBITDA de 153,7 milhões de euros e receitas de 337,1 milhões.(Notícia atualizada)