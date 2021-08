PSI-20 abre inalterado com Galp a liderar ganhos e JM em máximo de 41 meses

O PSI-20 arrancou o dia com uma subida marginal de 0,03%, para os 5.063,81 pontos, com sete das 18 cotadas em alta, oito inalteradas e três no vermelho.Pela positiva destaca-se a Galp, com uma valorização de 0,39%, para os 8,298 euros, bem como o grupo EDP, com a EDPR a avançar 0,30%, para 20,32 euros, e a EDP a ganhar 0,27%, até aos 4,446 euros.Outros pesos pesados com o início de sessão positivo são a Jerónimo Martins, que ganha 0,12% para 17,255 euros, com a dona do Pingo Doce a renovar máximos desde finais de fevereiro de 2018, e o BCP, que valoriza 0,08%, cotando nos 11,96 cêntimos.Também os CTT e Nos, com ganhos de 0,11% e 0,31%, respetivamente, abriram no verde.As três cotadas com um arranque negativo são a Pharol, que perde 1,38% para 10 cêntimos, a Altri, que cai 0,70%, para os 4,98 euros, e a Sonae, que cede 0,48%, cotando nos 82,6 cêntimos. A retalhista ontem ainda tocou máximos de 18 meses, animada pela venda de 25% do Continente, mas acabou por terminar o dia no vermelho.