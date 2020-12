PSI-20 abre no verde com ganhos do grupo EDP

Depois de ter encerrado com ganhos significativos, a bolsa nacional voltou a abrir no verde. O principal índice, o PSI-20, arrancou a sessão desta quarta-feira a subir 0,10% para 4.730,95 pontos.



Lá fora, o sentimento das praças europeias está a ser influenciado pela decisão inesperada de Donald Trump,





presidente cessante norte-americano, de devolver ao Congresso do projeto de lei dos novos estímulos à economia, que demorou meses a aprovar.

Quando se esperava que Trump desse "luz verde" aos novos apoios, o presidente escreveu no Twitter que o pacote de estímulos no valor de 900 mil milhões de dólares é uma "desgraça" e instou os congressistas a procederem a várias alterações. Ainda assim, as principais praças europeias abriram em alta.



Por cá, o grupo EDP está a puxar pelos ganhos do índice nacional. Enquanto a EDP está a avançar 0,66% para 5,008 euros, a subsidiária EDP Renováveis sobe 0,24% para 21,05 euros.



Também o BCP está a contribuir para este desempenho positivo. O banco liderado por Miguel Maya soma 0,67% para 11,98 cêntimos na abertura da sessão desta quarta-feira.



Destaque ainda para a Mota-Engil, que avança mais de 2%, e para a Navigator, que está a somar 0,57%.



Em sentido contrário, segue a Jerónimo Martins mas também a Galp Energia. A retalhista recua 0,47% e a petrolífera cai 0,17%, num dia que volta a ser de perdas para os preços do petróleo.



Já os CTT estão a recuar mais de 3% depois de o Governo ter aprovado a prorrogação do contrato de concessão do serviço postal universal até setembro de 2021.





(Notícia atualizada às 08:41.)