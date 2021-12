Grupo EDP dá força ao PSI-20. Renováveis avançam 2%

A bolsa portuguesa abriu esta segunda-feira no "verde", enquanto as praças europeias dão sinais de recuperação após as perdas provocadas pela nova variante da covid-19. O principal índice português, o PSI-20, soma 0,59% para 5.449,13 pontos, impulsionado sobretudo pelo grupo EDP.Das 19 cotadas do PSI-20, 13 estão em alta e três estão a registar perdas. A EDP Renováveis é a cotada que mais sobe, com uma valorização de 2,06%, para 21,80 euros. Já a casa-mãe EDP soma 1,01%, para 4,79 euros.

Também no setor energético, a Galp Energia está a subir 0,54%, para 8,64 euros, numa altura em que o petróleo está também a negociar em alta. O Brent, que serve de referência a Portugal, está a somar 1,96%, com o barril a valer 71,25 dólares, depois de a Arábia Saudita ter decidido aumentar os preços do petróleo, apontando para um aumento da procura.Em sentido contrário está o BCP, que cai ligeiramente (0,02%) para 0,1436 euros.