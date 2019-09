PSI-20 abre no verde impulsionado pela EDP e BCP

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a valorizar 0,65% para os 4.917,19 pontos. São 12 as cotadas a subir, apenas três a descer e outras três que seguem inalteradas.





A Europa arranca também com ganhos. Em Londres, os deputados britânicos ganharam esta terça-feira uma "batalha" que vai permitir prosseguir os trabalhos sobre o Brexit na direção de um acordo com a União Europeia. Os deputados aprovaram uma moção da oposição que devolve ao parlamento o controlo da sua agenda, ganhando tempo para negociar o acordo, e deverão apresentar uma proposta legislativa no sentido de um Brexit ordeiro ainda esta quarta-feira – o que, na prática, deverá implicar um adiamento da data de saída, ao contrário do que o primeiro-ministro Boris Johnson defende. Perante a derrota, Johnson voltou a ameaçar com eleições antecipadas.