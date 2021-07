PSI-20 abre no vermelho com grupo EDP a pressionar

O PSI-20 abriu a cair 0,20%, em linha com as congéneres europeias, para os 5.185,66 pontos.No arranque da negociação, as maiores quedas pertenciam à EDP, que recuava 1,10%, para os 4,697 euros, seguida da Nos, que perdia 0,85%, para 3,02 euros.Ainda no vermelho destacavam-se a EDPR, a cair 0,67%, cotando nos 20,86 euros.Pela positiva, sobressaía o BCP, com uma subida de 0,77%, até aos 13,07 euros. A Sonae e a Galp, com ganhos de 0,50% e 0,20%, respetivamente, também ajudavam a limitar as perdas do índice.