PSI-20 abre no "vermelho" com queda de 3% da Jerónimo Martins

A The Navigator Company registou nos primeiros nove meses deste ano lucros de 114,2 milhões de euros, o que revela uma subida de 51,8% face ao mesmo período de 2020.



A produtora de pasta e papel salienta que o volume de negócios aumentou até setembro 7,3% para 1.119,7 milhões de euros, "com o aumento dos volumes de papel a compensar o nível mais baixo de preços", explica, realçando, no entanto, que apesar da recuperação de preços, a média do período ainda esteja 0,5% abaixo do preço médio de 2020.



O BCP regista um ganho de 0,58% para os 15,6 cêntimos por ação num dia em que recebeu uma revisão em alta para o preço-alvo.





O índice PSI-20 abriu a sessão desta sexta-feira a desvalorizar 0,13% para os 5.789,85 pontos, acompanhando o sentimento de quedas que se regista nas restantes praças europeias. Os resultados aquém do esperado em Wall Street vão dando o mote para esta entrada com o "pé esquerdo".Por cá, apenas cinco empresas vão perdendo força nestes primeiros minutos de negociação, mas o suficiente para impedir a bolsa nacional de atingir ganhos. A Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, é a cotada que mais cai com uma desvalorização de 2,50% para os 19,08 euros por ação.No "vermelho" estão ainda a EDP Renováveis, com uma queda de 0,32% para os 24,70 euros por ação e a Greenvolt, com uma perda de 0,14% para os 7,01 euros por ação.Do lado dos ganhos é a Navigator quem mais brilha. A empresa regista uma subida de 3,24% para os 3,31 euros por ação, à boleia dos resultados apresentados ontem , já depois do fecho de sessão.

O banco viu o seu preço-alvo ser revisto em alta pelos analistas do CaixaBank/BPI, na manhã desta sexta-feira, à boleia dos resultados referentes ao terceiro trimestre deste ano e de um preço recente desajustado, de acordo com uma nota a que o Negócios teve acesso.





O preço-alvo atribuído passou de 18 cêntimos por ação para os 21 cêntimos, o que representa um retorno potencial de cerca de 35% face à cotação do fecho da sessão de ontem, quinta-feira. A recomendação foi mantida inalterada em "comprar".