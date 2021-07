PSI-20 abre positivo apoiado na energia

O PSI-20 abriu a subir 0,36%, para os 5.191,45 pontos, com 12 cotadas em alta, duas inalteradas e quatro no vermelho.Apesar dos maiores ganhos pertencerem à Pharol, que subia 1,89%, para 10,80 cêntimos, as maiores responsáveis pelo arranque positivo do índice eram as empresas do setor energético.A EDP avança 0.80%, para os 4,673 euros, enquanto a EDPR sobe 0,68%, até aos 20,62 euros. A Galp, que antes da abertura do mercado divulgou dados operacionais do segundo trimestre, valoriza 0,56%, cotando nos 9,028 euros.Também em alta seguiam as cotadas do setor do papel, com a Navigator a subir 0,82%, para 2,966 euros, e a Altri a ganhar 0,47%, até aos 5,365 euros.O retalho começou o dia também em terreno positivo com a Jerónimo Martins a prosseguir os bons desempenhos recentes e a valorizar 0,57%, para os 16,73 euros, e a Sonae a subir 0,38%, cotando nos 79,95 cêntimos.Nota ainda para os CTT, que continuam a renovar máximos desde outubro de 2017 ao avançarem 0,59%, para os 5,13 euros.