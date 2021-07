PSI-20 abre positivo com Nos a liderar ganhos após resultados

O PSI-20 abriu a subir 0,46%, para os 5.009,84 pontos, acompanhando o sentimento positivo vivido nas principais praças europeias.A Nos capitaliza os resultados semestrais apresentados ontem após o fecho do mercado - tendo mais do que duplicado os lucros nos primeiros seis meses do ano - para liderar os ganhos no índice. A operadora avança 1,75%, para os 3,018 euros.Nos primeiros instantes de negociação nenhuma das cotadas está no vermelho: 12 registam subidas e as restantes seis seguem inalterads.Secundando a Nos, a Navigator ganha 0,99%, para 2,862 euros, e a Mota-Engil sobe 0,86%, cotando nos 1,287 euros.Entre os títulos com maior peso, o BCP valoriza 0,56%, para 12,46 cêntimos, a Galp avança 0,45%, para 8,562 euros, a EDP valoriza 0,25%, para 4,461 euros, e a EDPR sobe 0,49%, para 20,68 euros.As ações do Grupo EDP beneficiam do anúncio da venda de um portefólio eólico em Portugal por 530 milhões de euros.No retalho, a Jerónimo Martins sobe 0,12%, até aos 16,52 euros, enquanto a Sonae ganha 0,70%, para 0,788 euros.