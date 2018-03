PSI-20 abre semana em queda com Galp e CTT a penalizar

A bolsa nacional está a negociar em queda esta segunda-feira, 19 de Março, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a recuar 0,06% para 5.432,46 pontos. Nove cotadas estão em queda, sete em alta e duas inalteradas.





Esta evolução acontece no dia em que a composição do principal índice da bolsa portuguesa sofre alterações: sai a Novabase e entra a F. Ramada. A empresa do sector do aço e soluções de armazenamento estreia-se, contudo, em terreno negativo, com as acções a descerem 0,76% para 13 euros.