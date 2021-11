PSI-20 acompanha Europa com ganhos ligeiros. BCP dispara quase 2%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O principal índice acionista português, o PSI-20, fechou a subir uns ténues 0,06%, para 5.707,73 pontos, com o BCP a disparar quase 2% e outras oito cotadas a terminarem a sessão em terreno positivo.



concluído na terça-feira a negociação dos direitos do aumento de capital . A dona das marcas Pizza Hut, KFC e Burger King conseguiu 1,498 milhões de direitos transacionados referentes ao aumento de capital em curso.









Em alta está também a REN, que presta contas ao mercado após o fecho da bolsa.



A negociar em contraciclo estão também a Galp Energia, que perdeu 0,75%, e a Jerónimo Martins, que desvalorizou 1,15%.



As praças europeias fecharam esta quarta-feira a registar ganhos pelo segundo dia consecutivo. O Stoxx 600, índice que agrupa as 600 maiores cotadas europeias, somou 0,36%, enquanto o francês CAC 40 valorizou 0,20%, o alemão DAX subiu 0,10% e o italiano FSTE MIB avançou 0,32%. Em contraciclo, o espanhol IBEX caiu 0,49%. Já a Sonae revelou, após o fecho da bolsa de quarta-feira, que contabilizou lucros de 158 milhões de euros até setembro e superou os resultados do período homólogo de 2019 (de 131 milhões de euros). Após ter estado a subir durante a sessão, a dona do Continente acabou por reverter a tendência e fechou a cair 0,20%, para 1,010 euros.A negociar em contraciclo estão também a Galp Energia, que perdeu 0,75%, e a Jerónimo Martins, que desvalorizou 1,15%.As praças europeias fecharam esta quarta-feira a registar ganhos pelo segundo dia consecutivo. O Stoxx 600, índice que agrupa as 600 maiores cotadas europeias, somou 0,36%, enquanto o francês CAC 40 valorizou 0,20%, o alemão DAX subiu 0,10% e o italiano FSTE MIB avançou 0,32%. Em contraciclo, o espanhol IBEX caiu 0,49%.

