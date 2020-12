PSI-20 acompanha Europa e fecha a subir perto de 1,5% com grupo EDP em recordes

A bolsa portuguesa encerrou esta terça-feira com ganhos robustos, acompanhando o entusiasmo vivido na Europa após a autorização na véspera da vacina contra a covid-19 da Pfizer e BioNtech e pela aprovação do plano de estímulos à economia nos EUA.O PSI-20 avançou 1,45%, para os 4.726,08 pontos com dez cotadas a subir, três inalteradas e cinco em queda.A liderar os ganhos estiveram as ações da EDP Renováveis, que subiram 4,22% para os 21 euros, novo máximo de fecho, após ter tocado um recorde de 21,10 euros durante a negociação.Ainda na energia, a EDP ganhou 2,66%, para 4,975 euros, igualmente um novo máximo. A elétrica liderada por Miguel Stilwell tocou os 4,985 euros.A Galp subiu 0,97% e a REN 0,96%.Destaque também para o BCP, que valorizou 2,06%, fechando nos 11,9 cêntimos.Pela negativa sobressaiu a Sonae, com uma queda de 1,82%, penalizada pela multa milionária aplicada pela Autoridade da Concorrência ao Modelo Continente.A Nos também cedeu 1,18%, enquanto a Novabase recuou 0,62%, a Mota-Engil perdeu 0,29% e a Corticeira Amorim deslizou 0,19%.A Jerónimo Martins, que também foi alvo de coima avultada pela Concorrência, conseguiu encerrar com um ganho residual de 0,07%.