PSI-20 acompanha ganhos da Europa com CTT a subir 2,5%

A bolsa nacional encerrou em alta esta terça-feira, 12 de novembro, com o PSI-20 a valorizar 0,18% para 5.303,82 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, oito fecharam em alta e dez em queda.





Na Europa, os principais índices também seguem em terreno positivo, com os investidores expectantes em relação às indicações que serão deixadas por Trump no discurso que fará esta tarde no Economic Club of New York.