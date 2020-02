PSI-20 acompanha ganhos da Europa com Jerónimo Martins em máximos de quase dois anos

A bolsa nacional abriu em alta esta terça-feira, 11 de fevereiro, alinhada com a tendência positiva das principais praças europeias. Com 13 cotadas em alta, três em queda e duas inalteradas, o PSI-20 valoriza 0,29% para 5.297,56 pontos.





As bolsas de Hong Kong e Seul subiram mais de 1%, enquanto as ações chinesas registaram o sexto dia consecutivo de ganhos.



O apetite pelo risco começou nos Estados Unidos, na segunda-feira, com o S&P500 a atingir um novo máximo, numa altura em que os investidores estão a olhar para os resultados das empresas e à espera das declarações do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, que vai falar esta terça-feira no Congresso.