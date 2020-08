PSI-20 acompanha ganhos da Europa com subida de mais de 0,5%

A bolsa nacional, que se estreou no mês de agosto com uma subida de mais de 1%, está novamente a valorizar, com o PSI-20 a avançar 0,64% para 4.375,61 pontos.





A praça portuguesa acompanha desta forma a tendência positiva das principais congéneres europeias, depois de uma sessão positiva em Wall Street, em que o Nasdaq renovou recordes.





A perspetiva de novas fusões e aquisições, assim como mais estímulos nos Estados Unidos, continuam a animar as ações, apesar das preocupações com o aumento de casos de covid-19 em algumas regiões do globo e das crescentes tensões entre os Estados Unidos e a China.





Por cá, pesos pesados como o BCP, a EDP e a Galp estão a sustentar a subida do principal índice português. O BCP valoriza 1% para 10,07 cêntimos, a EDP soma 0,53% para 4,377 euros e a Galp avança 1,10% para 9,224 euros, numa altura em que o petróleo segue em baixa ligeira nos mercados internacionais.





Do lado dos ganhos seguem ainda as cotadas do retalho, com destaque para a Sonae, que soma 1,94% para 60,4 cêntimos.





A subir está ainda a Corticeira Amorim (1,42% para 9,99 euros) depois de ter anunciado ontem que os seus lucros desceram 15,1% no primeiro semestre para 34,27 milhões de euros.





A empresa anunciou ainda que o seu conselho de administração decidiu não propor, para este ano, a atribuição de um dividendo extraordinário em dezembro – que era pago desde 2012. A Corticeira justificou esta decisão com o impacto da pandemia.