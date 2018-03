PSI-20 acompanha optimismo da Europa e sobe quase 1%

A bolsa nacional encerrou a última sessão de Março com sinal positivo. No entanto, no acumulado do mês, desceu mais de 1%.

A bolsa nacional encerrou em alta esta quinta-feira, 29 de Março, com o PSI-20 a valorizar 0,89% para 5.405,57 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 14 encerraram com sinal verde, uma em queda e três inalteradas nesta que foi a última sessão do mês de Março. Este mês, o PSI-20 acumulou uma desvalorização de 1,15%.





Na Europa, os principais índices também negoceiam em alta, animados sobretudo pelas empresas do sector automóvel, depois de ter sido noticiado, esta manhã, que a Renault está em negociações com a Nissan com vista a uma fusão.