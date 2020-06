PSI-20 acompanha perdas da Europa com EDP a penalizar. Ibersol afunda mais de 5%

A bolsa nacional abriu em queda esta quinta-feira, 18 de junho, com o PSI-20 a recuar 0,36% para 4.434,66 pontos e a maioria das cotadas com sinal vermelho.





A praça portuguesa acompanha desta forma a tendência negativa das congéneres europeias, num dia em que os investidores estão a refletir os receios crescentes de uma segunda vaga da pandemia, que coloque ainda mais riscos às perspetivas de recuperação global.





Isto depois de ter sido identificado um novo foco de infeções na China e de o número de novos casos continuar a acelerar em alguns estados norte-americanos, como a Florida e o Texas, e países como o Brasil, que tem registado recordes no número diário de novos infetados.





Por cá, as cotadas do grupo EDP e o BCP estão entre as empresas que mais penalizam o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya desce 0,26% para 11,67 cêntimos, enquanto a EDP cai 0,64% para4,161 euros e a EDP Renováveis desvaloriza 0,68% para 11,62 euros.





Ainda na energia, a Galp sobe ligeiros 0,05% para 10,97 euros.





A contribuir para a queda do PSI-20 estão também a Ibersol, a Altri e a Nos. A operadora liderada por Miguel Almeida perde 0,63% para 3,790 euros, a Altri recua 1,06% para 4,308 euros e a Ibersol afunda 5,42% para 5,58 euros.