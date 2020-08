PSI-20 acompanha pessimismo da Europa e cai pelo segundo dia

A bolsa nacional está a negociar em queda esta sexta-feira, 14 de agosto, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a perder 0,08% para 4.475,61 pontos.





Na Europa, a tendência é igualmente negativa, com os principais índices a desvalorizarem mais de 0,5%, numa altura em que continua o impasse entre republicanos e democratas no Congresso dos Estados Unidos em torno do novo pacote de estímulos à economia.





A contribuir para o pessimismo dos mercados estão ainda os dados económicos vindos da China, que ficaram abaixo do esperado pelos economistas. Em julho, a produção industrial subiu 4,8%, em termos homólogos, quando se esperava um avanço de 5,2%, e as vendas a retalho desceram 1,1%, quando as projeções eram de uma subida ligeira de 0,1%.





Por cá, o BCP, os CTT e a Sonae estão entre as cotadas que mais penalizam o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya recua 0,28% para 10,63 cêntimos, os CTT descem 0,85% para 2,92 euros e a Sonae resvala 0,49% para 61,25 cêntimos.





Na energia, a EDP Renováveis recua 0,14% para 13,90 euros, a EDP sobe 0,05% para 4,397 euros e a Galp soma 0,37% para 9,710 euros.





Em terreno negativo seguem ainda as cotadas do setor da pasta e do papel, com a Navigator a descer 0,35% para 2,304 euros e a Semapa a deslizar 0,49% para 8,09 euros.