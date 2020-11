PSI-20 acompanha pessimismo da Europa e cede às perdas

A bolsa nacional abriu em queda esta sexta-feira, 13 de novembro, com o PSI-20 a desvalorizar 0,22% para 4.360,41 pontos.





A praça de Lisboa acompanha desta forma o pessimismo que marca a negociação na Europa nesta última sessão da semana, numa altura em que o aumento do número de casos de covid-19 em todo o mundo sobrepõe-se ao otimismo em torno dos progressos da vacina.





Em várias regiões do globo, a segunda vaga da pandemia está a traduzir-se em números recorde de novos infetados e várias autoridades já avisaram que a vacina não será suficiente para travar os danos económicos.





Por cá, a Galp Energia é das cotadas que mais penaliza o índice nacional, com uma descida de 0,95% para 8,558 euros.





Ainda na energia, a EDP sobe 0,51% para 4,572 euros, a EDP Renováveis está inalterada nos 17,82 euros e a REN nos 2,34 euros, no dia em que vai apresentar as suas contas relativas ao terceiro trimestre do ano.





A contribuir para a queda do PSI-20 está também o BCP, a deslizar 0,32% para 9,42 cêntimos, e a Semapa, que perde 1,85% para 7,41 euros.