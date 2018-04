PSI-20 acompanha quedas na Europa com guerra comercial como pano de fundo

Criador de Touros

Bom comentário de Rui Enca no Caldeirão da Bolsa/BCP: “Ora, nestes últimos anos a variável mais difícil de prever tem sido precisamente o valor da redução de NPEs e as imparidades registadas.

Há no entanto um dado (reafirmado na última apresentação de resultados) a que julgo não ter sido dado relevo neste fórum, e que tanto quanto os meus muito limitados conhecimentos me permitem avaliar, possibiltará uma estimativa para o limite superior de imparidades:

- O plano estratégico em vigor até ao final de 2018 incluía uma série de objetivos a atingir até ao final do ano. Um dos 2 que ainda não estava já cumpridos no final de 2017 era o custo do risco de crédito < 75bp (estava em 122bp).

- Para cumprir o objetivo do risco de crédito de 75bp, as imparidades a registar em 2018 terão de ser inferiores a 400 M€ (o que, mantendo-se a proporção indicada, levaria a uma redução de 1200 M€ nas imparidades).

- Considerando o cenário pessimista de manutenção dos resultados operacionais (atendendo à situação económica que se vive parece muito mais provável que, pelo menos, se mantenha o crescimento sustentado dos últimos anos) com 400 M€ de imparidades teríamos no final de 2018 resultados líquidos superiores a 400 milhões, com uma redução das NPEs em Portugal para cerca de 5500 M€.



Antes que as aves de rapina habituais venham anunciar a falência do banco se os resultados forem apenas 399.9 milhões, deixo apenas mais 2 considerações adicionais:

- Para ter resultados anuais de 400 M€ não é necessário (nem tão pouco provável) resultados no 1ºT de 100 M€. O risco de crédito não vai descer de 122 para 75bp logo no 1ºT mas antes irá descendo gradualmente ao longo do ano, pelo que penso ser normal esperar resultados líquidos crescentes ao longo dos 4 trimestres.

- Para que não haja dúvidas, afirmo desde ja que a não haver nenhum acontecimento extraordinariamente negativo no resto do ano, acredito que os resultados operacionais (sem acontecimentos não recorrentes) serão os mais altos dos últimos 4 anos, pelo que haverá uma margem adicional que será usada para aumentar os resultados líquidos ou para acelerar a limpeza de NPEs.”