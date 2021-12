PSI-20 acompanha vermelho europeu com elétricas a pesar

O PSI-20 cedeu 0,55%, para os 5.491,59 pontos, na última sessão da semana, acompanhando a tendência negativa vivida nas principais praças europeias.Das 19 cotadas do índice, apenas quatro conseguiram fechar positivas, enquanto a Galp e a Mota-Engil terminaram o dia inalteradas, e 13 no vermelho.As ações mais castigadas foram as da EDPR, que perderam 2,71%, para os 21,58 euros. Também a casa-mãe sofreu uma queda de 1,18%, fechando nos 4,774 euros.Com recuos assinaláveis estiveram também a Semapa e Greenvolt, com descidas de 1,87% e de 1,25%, respetivamente.Entre os pesos pesados, também o BCP não evitou o vermelho, deslizando 0,49%, para os 14,08 cêntimos, enquanto os CTT cederam 0,35% e a Nos caiu 0,24%.A maior subida do dia pertenceu à Navigator, com uma valorização de 0,50%, para os 3,246 euros, tendo o setor do retalho também resistido em terreno positivo: a Jerónimo Martins avançou 0,25%, para 20,31 euros, e a Sonae ganhou 0,16%, até aos 0,9615 euros.