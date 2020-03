A bolsa nacional interrompeu uma série de seis sessões consecutivas a perder valor num dos piores períodos de sempre para a praça lisboeta. Subidas da Galp Energia e do grupo EDP foram as que mais impulsionaram.





A justificar o otimismo hoje verificado nos mercados bolsistas está a alegada disponibilidade do governo alemão para abdicar da política dos orçamentos equilibrados de modo a aumentar a capacidade de endividamento para reforçar os níveis de investimento público, bem como o facto de a União Europeia, já esta manhã, ter elevado a liquidez (para 37 mil milhões de euros) que vai colocar à disposição dos Estados-membros para estes responderem ao impacto económico da Covid-19.

O índice PSI-20 ganhou 0,83% para 3.837,38 pontos na sessão desta sexta-feira, 13 de março, dia em que a bolsa nacional pôs fim a um período de seis dias seguidos a acumular perdas e em que transacionou sempre em terreno positivo. Apesar de ter havido mais cotadas em queda (10) do que em alta (oito), as subidas expressivas da Galp Energia e do grupo EDP sobrepuseram-se e ajudaram o PSI-20 a interromper um dos piores ciclos de sempre, que foi provocado pelos receios quanto às consequências sociais e económicas da pandemia do novo coronavírus.Também as principais bolsas europeias registaram ganhos numa sessão em que foi possível recuperar parcialmente das fortes quedas acumuladas ao longo das últimas semanas, mas sobretudo nos últimos 15 dias. Na quinta-feira, o índice de referência europeu Stoxx600 perdeu cerca de 11,5% para a maior queda diária de sempre, enquanto o PSI-20, com uma desvalorização de quase 10%, registou a segunda pior sessão da sua história.