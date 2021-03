PSI-20 afasta-se das perdas europeias e sobe para máximos de um mês

O PSI-20 fechou a sessão a subir 0,81% para 4.878,09 pontos, com nove cotadas a subir, seis a cair e três sem variação. O índice português contrariou o movimento negativo das praças europeias, que foram penalizadas pelo agravamento das restrições em diversos países para combater o aumento da propagação da covid-19.



A subida registada na sessão de hoje permitiu ao PSI-20 atingir o nível mais elevado desde 16 de fevereiro e reduzir as perdas no ano para apenas 0,41%.





A alta da bolsa portuguesa ficou a dever-se sobretudo ao desempenho positivo de quatro cotadas, duas delas do grupo EDP, que avançaram mais de 2% depois do CaixaBI ter avançado com uma recomendação de compra para as ações da EDP, com um preço-alvo de 5,60 euros.





A EDP somou 1,82% para 5,024 euros e a EDP Renováveis ganhou 2,3% para 17,76 euros no dia em que dois ministros estão no Parlamento a explicar aos deputados os contornos do negócio da venda das barragens à Engie.





Ainda na energia a REN valorizou 1,89% para 2,43 euros e a Galp Energia penalizou o PSI-20 com uma queda de 1,8% para 9,894 euros numa sessão em que o petróleo está em forte queda nos mercados internacionais.

Ainda a impulsionar o PSI-20, o BCP somou 1,93% para 0,1161 euros e a Jerónimo Martins valorizou 2,04% para 13,51 euros.





A maior subida do PSI-20 foi protagonizada pela Novabase (+5,75% para 3,68 euros) e a maior queda pela Altri (-2,25% para 5,855 euros). Fora do índice destacou-se a Impresa com uma queda de 6,98% para 0,16 euros.