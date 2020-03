PSI-20 afunda 5% com cinco cotadas em mínimos de mais de um ano

A bolsa nacional fechou em queda, a acompanhar as restantes praças europeias, penalizada sobretudo pela banca e energia. Cinco cotadas atingiram mínimos de mais de um ano e apenas a Corticeira Amorim conseguiu encerrar no verde.

A praça lisboeta encerrou em forte baixa, com o índice de referência nacional a cair 5% para 3.642,99 pontos, tendo sido dos que mais afundou no Velho Continente. Ainda assim o PSI-20 persiste acima do mínimo de 1993 que atingiu na segunda-feira.

Das 18 cotadas que compõem o PSI-20, apenas a Corticeira Amorim conseguiu fechar em alta, a subir 1,32% para 7,70 euros. Isto depois de ontem ter sido das poucas cotadas em baixa, a ceder 2,94% para 7,60 euros, numa sessão em que transacionou em mínimos de 2016.

Lisboa acompanhou assim o movimento de queda que voltou a registar-se na Europa. Depois do alívio de ontem, sustentado pelas medidas de estímulo anunciadas por vários governos no âmbito da covid-19, hoje os mercados accionistas – e não só – voltaram a descarrilar.





A hipótese de uma recessão a nível global está a ganhar força à medida que a propagação do novo coronavírus continua a um ritmo acelerado na Europa e nos Estados Unidos.



Por cá, cinco cotadas atingiram mínimos de mais de um ano e duas mergulharem mais de 10%.



A energia foi, notoriamente, o setor que mais castigou o PSI-20, num dia em que os preços do petróleo estão em mínimos de 2002 em Londres e de 2003 em Nova Iorque.