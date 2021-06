PSI-20 alinha no verde com Jerónimo, Nos e BCP a impulsionar

Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell. Este vai hoje testemunhar





sobre a resposta do banco central à covid-19. No depoimento que tem preparado aponta

mostras de "melhoria sustentada" da economia, a mesmo tempo que a inflação "aumentou de forma notável nos últimos meses". Fica em aberto uma eventual aceleração da retirada de apoios à economia.





Bestinver Securities ter revisto em baixa a recomendação da cotada, de "comprar" para "manter".

O cenário na Europa é de subidas nas bolsas, e Lisboa não foge à regra. O nacional PSI-20 avança 0,17% para os 5.048,23 pontos no arranque desta quinta-feira.Lá fora, os investidores mostram-se otimistas no rescaldo de ter sido revelado o discurso do presidente daPor cá, contam-se sete cotadas no verde contra as apenas quatro que se posicionam no vermelho, sendo que chegam a seis aquelas que optam pela neutralidade.A Jerónimo Martins, Nos e o BCP são os pesos pesados que mais ganham. A retalhista avança 0,42% para os 15,60 euros, a Nos sobe 0,41% para os 2,95 euros e o BCP valoriza 0,35% para os 14,27 cêntimos. À frente destas três cotadas coloca-se apenas a REN, que aprecia 0,44% para os 2,30 euros.A contrastar destaca-se a Altri, que é a cotada que mais perde. Desce 0,83% para s 5,39 euros, na primeira sessão depois de a(Notícia atualizada às 08:28)