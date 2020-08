PSI-20 alinha-se com perdas da Europa penalizado pela Nos e Galp

A bolsa nacional está a negociar em queda esta sexta-feira, 7 de agosto, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a deslizar 0,24% para 4.367,97 pontos.





A praça portuguesa alinha-se com a tendência negativa das principais congéneres europeias, numa sessão marcada pelo aumento das tensões entre os Estados Unidos e a China. Isto depois de o presidente norte-americano Donald Trump ter assinado ontem duas ordens executivas que proíbem as transações de qualquer residente nos Estados Unidos com as empresas chinesas que detêm as aplicações TikTok e WeChat.





É mais um avanço na longa disputa entre Washington e Pequim, e que está hoje a penalizar o andamento das bolsas na Europa.





Além disso, era esperado um acordo entre democratas e republicanos no Congresso para o novo pacote de estímulos à economia, mas até ao momento não há qualquer sinal de entendimento.





Por cá, a Galp, a Nos e as cotadas do setor da pasta e do papel são as que mais penalizam o PSI-20.





A operadora liderada por Miguel Almeida desliza 1,19% para 3,650 euros, a Galp perde 0,67% para 9,248 euros, e a Semapa desce 2,13% para 7,80 euros. Ainda neste setor, a Altri recua 1,32% para 4,326 euros.





Do lado dos ganhos, a EDP soma 0,34% para 4,425 euros, no dia em que serão conhecidos os resultados do aumento de capital da empresa.