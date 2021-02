PSI-20 anima com BCP a avançar mais de 1%

A bolsa nacional abriu em alta, com o PSI-20 a somar 0,28% para os 4.855,29 pontos. Esta é a segunda sessão consecutiva de ganhos para o índice nacional, que conta com 11 cotadas no verde para impulsionar, contra seis no vermelho e restando apenas uma inalterada.





O banco BCP é a cotada em destaque no verde, pois soma 1,30% para os 12,44 cêntimos, ocupando o segundo lugar do pódio, e contando a quinta sessão no verde das últimas seis. Isto permite ao banco retornar a níveis de 21 de janeiro, depois da forte quebra que se verificou desde então.





Também a ajudar ao desempenho positivo do índice estão as energéticas Galp e EDP. A petrolífera ganha 0,55% para os 8,37 euros, num dia de grade ânimo nos mercados de petróleo. O barril em Londres já atingiu mesmo um máximo de janeiro de 2020, ou seja mais de um ano.





Já a EDP avança 0,31% para os 5,13 euros, sendo contrariada pela subsidiária de energias verdes, a EDP Renováveis, que desce 0,22% para os 23,20 euros. Ainda a pesar no vermelho está também a Jerónimo Martins, que cai 0,19% para os 13,13 euros.





(Notícia atualizada às 08:17)