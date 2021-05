PSI-20 arranca a semana em alta com ganhos de 1,5% da Galp e BCP

A bolsa nacional abriu a sessão desta segunda-feira, 10 de maio, em terreno positivo, com o PSI-20 a valorizar 0,66% para 5.182,97 pontos.





Na Europa, os principais índices estão divididos entre ganhos e perdas ligeiras, com os investidores a prepararem-se para mais uma semana de resultados e indicadores económicos.





Por cá, os ganhos estão a ser impulsionados sobretudo pelo BCP e pela Galp. O banco liderado por Miguel Maya avança 1,53% para 13,26 cêntimos, enquanto a petrolífera soma 1,48% para 10,295 euros.





A contribuir para os ganhos estão também a Navigator, com uma subida de 1,55% para 3,144 euros, a Sonae, que valoriza 1,73% para 85,5 cêntimos, e a Pharol, que dispara 8,48% para 11 cêntimos.





Do lado das quedas destaca-se a EDP Renováveis, que perde 0,92% para 19,32 euros, estando hoje a descontar o dividendo de 8 cêntimos que será pago aos acionistas.





A Mota-Engil ganha 0,95% para 1,480 euros, no dia em que arranca o aumento de capital que vai permitir a entrada no capital da China Communications Construction Co., Ltd. (CCCC). O aumento de capital é reservado a acionistas existentes no montante de até 150 milhões de euros. As novas ações terão um preço de subscrição de 1,50 euros. Uma cotação superior à atual cotação, o que deverá afastar os minoritários da operação.