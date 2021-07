PSI-20 arranca no vermelho com BCP, Navigator e Sonae a recuar mais de 1%

O PSI-20 abriu a primeira sessão da semana a cair 0,53%, para os 5.003,56 pontos. No arranque da negociação, apenas três cotadas valorizavam, enquanto a Semapa seguia inalterada e as restantes 14 empresas do índice abriram no vermelho.Apesar da maior queda pertencer à Ibersol, que recuava 2,05%, a maior pressão sobre o índice vinha da Sonae, que perdia 1,33%, para os 77,65 cêntimos, da Navigator, que caía 1,31%, para os 2,87 euros, e do BCP, que desvalorizava 1,29%, cotando nos 12,29 cêntimos.Ainda com quedas acima de 1% encontravam-se a Pharol (-1,35%), CTT (-1,23%) e a Mota-Engil (-1,05%).No setor da energia, a EDPR perdia 0,61%, para 19,69 euros, a EDP caía 0,44%, até aos 4,569 euros, enquanto a Galp deslizava 0,09%, para os 8,452 euros. A REN destoava no setor, ao ganhar 0,21%, subindo para os 2,345 euros.A Jerónimo Martins cedia uns ligeiros 0,06%, cotando nos 16,85 euros.Fora do principal índice, a Greenvolt subia 1,93%, até aos 4,75 euros.