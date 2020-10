PSI-20 arranca no vermelho com Galp e BCP a caírem mais de 1%

O índice PSI-20 abriu a sessão desta quarta-feira, 7 de outubro, a perder 0,41% para 4.165,99 pontos, interrompendo assim um ciclo de dois dias seguidos no verde e afastando-se do máximo de 21 de setembro ontem registado.Se ontem contribuíram decisivamente para apoiar a subida da bolsa nacional, hoje são novamente a Galp Energia e o BCP que mais estão a pesar na queda da praça lisboeta. A petrolífera começou o dia a perder 1,47% para 8,31 euros e o banco a recuar 1,11% para 8 cêntimos por ação.Nota negativa também para a EDP Renováveis, que abriu a resvalar 0,80% para 14,80 euros, e para a Mota-Engil, que iniciou a negociação a deslizar 0,53% para 1,13 euros.No setor da energia, se a Galp e a EDP Renováveis abriram no vermelho, a REN acompanha o sentimento ao desvalorizar 0,42% para 2,38%. Em contraciclo e a recuperar face à queda de ontem, a EDP soma 0,21% para 4,221 euros.A travar uma descida mais acentuada do PSI-20 estão a Ibersol (+1,54% para 4,62 euros), a Jerónimo Martins (+0,10% para 14,515 euros) e a Nos (+0,51% para 3,15 euros).(Notícia atualizada)