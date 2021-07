PSI-20 arranca no vermelho com pesos pesados a penalizar

O PSI-20 iniciou a semana a perder 0,63%, para os 5.043,71 pontos, com as cotadas com maior peso no índice a pesarem. Na abertura, apenas três cotadas valorizavam, enquanto duas seguiam inalteradas e 13 recuavam.A pesar de forma decisiva no desempenho do índice estavam os pesos pesados, que abriram no vermelho.O BCP recuava 1,38%, para 12,12 cêntimos, após ter informado que o Bank Millennium , banco polaco que controla, registou perdas trimestrais inferiores ao estimado. A Galp, que divulgou as contas do semestre antes da abertura e superou as previsões dos analistas, também perdia terreno, caindo 0,57%, para 8,30 euros.Ainda entre as cotadas com maior peso, a EDPR perdia 1,24%, para 20,72 euros, e a EDP cedia 0,66%, cotando nos 4,539 euros.No retalho, a Jerónimo Martins caía 0,63%, até aos 16,575 euros, ao passo que a Sonae deslizava 0,38%, para 78,9 cêntimos.Em plano positivo seguiam apenas a Novabase, com um ganho de 1,55% para 4,60 euros, a Corticeira Amorim, a subir 0,37%, para 10,88 euros, e a REN, com uma valorização de 0,21%, até aos 2,365 euros.