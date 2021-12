PSI-20 arranca no "vermelho" pressionado pela Galp e Grupo EDP

Das 19 cotadas, 12 estão a negociar no "vermelho" e apenas 5 contrariam a tendência. A Greenvolt lidera as perdas, com uma desvalorização de 1,25%, seguida de perto pela Galp Energia. A petrolífera está a perder 1%, para 8,31 euros por ação, numa altura em que o petróleo para entrega em janeiro está também a negociar em baixa.



A manhã desta sexta-feira está a ser novamente marcada pelo sentimento negativo nas praças europeias, ao qual a bolsa portuguesa não é exceção. O principal índice português, o PSI-20, abriu a cair 0,31% para 5.504,90 pontos, pressionado sobretudo pelas desvalorizações do grupo EDP e da Galp Energia.Das 19 cotadas, 12 estão a negociar no "vermelho" e apenas 5 contrariam a tendência. A Greenvolt lidera as perdas, com uma desvalorização de 1,25%, seguida de perto pela Galp Energia. A petrolífera está a perder 1%, para 8,31 euros por ação, numa altura em que o petróleo para entrega em janeiro está também a negociar em baixa. Entre os pesos-pesados da bolsa nacional que estão em queda encontra-se também a EDP Renováveis, que recua 0,99%, assim como a EDP (-0,43%), a Sonae (-0,62%) e a NOS (-0,12%).



Em sentido contrário, destaca-se o BCP, que soma 0,42% para 0,14 euros por ação, e a Jerónimo Martins, que soma 0,05% para 20,27 euros.

Na Europa, as principais bolsas estão também em queda. Após das boas notícias de que a ómicron é "neutralizada" pela terceira dose da vacina da pfizer, os investidores mostram-se "cautelosos" em relação ao impacto que as novas restrições impostas para controlar a nova variante podem ter na economia global.



Os mercados aguardam ainda com expectativa os dados da inflação nos Estados Unidos, que serão revelado esta sexta-feira e que irão dar novas pistas sobre o ritmo da retirada de estímulos à economia norte-americana.