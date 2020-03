PSI-20 arranca o dia a subir 3% com forte recuperação da EDP

O PSI-20 abriu a subir 2,87% para 3.699,20 pontos, com 15 cotadas em alta, uma em queda e duas sem variação.



As bolsas europeias estão a acompanhar a tendência positiva das praças asiáticas e do fecho de ontem em Wall Street. No sinal de uma semana frenética de medidas de bancos centrais e governos para combater o efeito da pandemia na economia, os investidores estão a entrar nas ações mais seguras e que foram mais castigadas nas últimas semanas. Uma contabilidade da Bloomberg dá conta que pelo menos 30 bancos centrais avançaram esta semana com medidas de emergência.





Na Ásia o Hong Kong ganhou 4,2%, o CSI (China) avançou 1,6% e o sul-coreano Kospi disparou 7,4%. A bolsa japonesa não negociou.



Na Europa os ganhos são mais acentuados, com o Stoxx600 a disparar 4,8% para 301,61 pontos. De acordo com a Bloomberg, este que é um dos principais índices europeus está a conseguir o ganho em duas sessões mais forte desde a crise financeira de 2008, o que mostra a força da recuperação face às quedas sem precedentes que se verificaram no início da semana.



Entre os índices nacionais o CAC40 (Paris) destaca-se com uma valorização acima de 6%.