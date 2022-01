PSI-20 arranca o dia com ganhos ligeiros. BCP lidera subidas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O PSI-20 arrancou a última sessão da semana a subir 0,04%, para os 5.598,45 pontos, seguindo a tendência positiva das principais praças europeias. Das 19 cotadas do índice, seis abriram em alta, oito em queda e cinco inalteradas.A liderar os ganhos estão as ações do BCP, que avançam 1,54% para os 0,1579 euros, máximo desde 17 de novembro. Destaque ainda para os ganhos da Galp, que sobe 0,15% até aos 9,304 euros, e Nos, que valoriza 0,29%, para os 3,408 euros.A travar o índice está, principalmente, o grupo EDP, que já na véspera tinha sido castigado. A EDP Renováveis cede 0,20%, para 20,02 euros, enquanto a casa-mãe desliza 0,04%, até aos 4,587 euros. Ainda nos pesos pesados, a Jerónimo Martins perde 0,20%, para os 20,40 euros, enquanto a Sonae cai 0,29%, para 1,022 euros.