PSI-20 arranca positivo com energia a dar força

O PSI-20 abriu a sessão desta quarta-feira a ganhar 0,37%, para os 5.220,65 pontos, acompanhando o sentimento positivo vivido nas principais praças europeias. Dez das 18 cotadas do índice valorizavam, enquanto cinco seguiam inalteradas e três recuavam.A EDP Renováveis liderava os ganhos com uma subida de 1,35%, para os 19,57 euros, sendo secundada pela Pharol, com uma valorização de 0,97%, que cotava nos 10,42 cêntimos, e pela EDP, que avançava 0,78%, para os 4,637 euros.Ainda no setor energético, a REN valorizava 0,43%, para 2,335 euros, e a Galp subia 0,30%, até aos 10,065 euros.Nota ainda para os CTT, que avançavam 0,68%, para os 4,465 euros, renovando máximos desde outubro de 2017.No vermelho encontravam-se apenas a Novabase, com uma queda de 0,25%, a Nos, que recuava 0,20%, e a Jerónimo Martins, que deslizava 0,03%.