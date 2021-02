PSI-20 arranca semana com queda de 1%

A bolsa nacional abriu a sessão desta segunda-feira, 22 de fevereiro, a desvalorizar 0,98% para 4.770,99 pontos, com a maioria das cotadas a negociar em terreno negativo.





A praça portuguesa acompanha desta forma a tendência negativa das congéneres europeias, que estão a ser penalizadas pelos receios dos investidores em relação à subida da inflação.





Por cá, a EDP Renováveis, a Galp e o BCP são as cotadas que mais penalizam o principal índice nacional. A EDP Renováveis perde 2,12% para 19,42 euros, o BCP desce 1,52% para 12,27 cêntimos e a Galp recua 1,83% para 9,320 euros, depois de ter revelado esta manhã que fechou o ano passado com prejuízos de 42 milhões de euros, um resultado inferior ao esperado pelos analistas e que compara com os lucros de 560 milhões obtidos em 2019.





Ainda na energia, a EDP desliza 0,94% para 4,717 euros.





A contribuir para a queda do índice nacional estão ainda as cotadas do setor do retalho, com destaque para a Jerónimo Martins, que desliza 1,23% para 12,84 euros, enquanto a Sonae perde 0,22% para 68,75 cêntimos.