PSI-20 arranca semana em queda alinhado com a Europa

A bolsa nacional abriu em queda esta segunda-feira, 12 de abril, com o PSI-20 a deslizar 0,42% para 4.995,89 pontos.





A praça portuguesa acompanha desta forma a tendência negativa das principais congéneres europeias que, depois dos máximos históricos alcançados na semana passada, estão nesta altura a negociar com sinal vermelho, com os investidores a preparem-se para a próxima época de resultados.





Por cá, a EDP Renováveis, a Galp e o BCP estão entre as cotadas que mais penalizam o PSI-20. O braço verde da EDP desce 1,48% para 18,62 euros, o BCP desvaloriza 0,76% para 11,80 cêntimos e a Galp recua 0,66% para 9,656 euros, depois de ter revelado esta manhã que a sua produção de petróleo caiu 5% no primeiro trimestre face ao período homólogo.





Com sinal negativo seguem ainda a Altri, a perder 1,10% para 6,315 euros, e as cotadas do setor do retalho. Aqui, a Jerónimo Martins cai 0,45% para 14,23 euros e a Sonae desce 0,38% para 79,1 cêntimos.