PSI-20 arranca semana no vermelho com BCP e EDP a pressionarem

O





principal índice português, o PSI-20, perde ligeiramente 0,05% para 5.499,12 pontos, com nove das 19 cotadas a cair e apenas quatro a registarem ganhos.

apesar de os lucros terem disparado 282,1% para 92,8 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano e de os analistas terem elogiado

. O braço de renováveis da Altri segue a descer mais de 1%.





mais de 6%, está novamente em queda e é um dos títulos que mais penaliza a bolsa, com uma descida de 0,42% para 0,1438 euros.



Em contraciclo, destaca-se a NOS, que está a subir 0,90% para 3,38 euros, e a Jerónimo Martins, que segue a avançar 0,75% para 19,455 euros.



Na Europa, as principais bolsas estão a recuperar das perdas da última sessão devido aos receios de novos confinamentos gerais, face ao aumento de novos casos de covid-19 no continente. A Áustria foi o primeiro país a impor medidas de confinamento a nível nacional, que avançam já esta segunda-feira.



A bolsa de Lisboa abriu esta segunda-feira sem tendência definida, com as medidas de confinamento na Europa a penalizarem nos receios dos investidores. A pressionar a bolsa estão as descidas do BCP e dos títulos do Grupo EDP, enquanto os ganhos da Jerónimo seguem a travar maiores descidas.A Altri é a cotada que mais perde, com uma desvalorização de quase 2%. Já na sexta-feira, a cotada tinha sido uma das mais penalizadas,O BCP, que tombou na última sessãoEm terreno negativo estão também outros pesos-pesados como EDP e EDP Renováveis, com a elétrica a perder 0,44% para 4,758 euros e a EDP Renováveis a deslizar 0,18% para 22,36 euros.