PSI-20 atinge novo máximo de março com EDP Renováveis em recorde

O PSI-20 fechou a subir 0,79% para 4.780,03 pontos, com 12 cotadas a subir e cinco a descer. O índice português atingiu um novo máximo desde 5 de março deste ano, marcando já a oitava sessão de ganhos nas últimas oito.

Lisboa seguiu a tendência das restantes praças europeias, com os investidores animados com o arranque do plano de vacinação nos Estados Unidos, com uma nova esperança de acordo na relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia e a forte atividade nas fusões e aquisições.

A EDP Renováveis voltou a destacar-se na praça portuguesa, marcando um novo máximo histórico com as ações a ganharem 2,38% para 18,94 euros. A EDP somou 0,84% para 4,80 euros.





As cotadas do setor da pasta e pela também deram um impulso ao PSI-20, beneficiando com as condições mais favoráveis no setor. A Altri ganhou 2,79% para 5,35 euros, a Navigator somou 1,38% para 2,504 euros e a Semapa subiu 1,37% para 9,65 euros.

A maior subida do PSI-20 foi protagonizada pela Ibersol (4,8% para 5,68 euros). Os CTT (+1,62% para 2,51 euros) e o BCP (+0,65% para 0,1238 euros) também deram um contributo para a sessão positiva do PSI-20.

Em terreno negativo destacou-se a Galp Energia, que cedeu 1,02% para 8,964 euros numa sessão em que as cotações do petróleo estão a corrigir dos máximos de março atingidos na semana passada.

A Jerónimo Martins desceu 0,44% para 14,58 euros apesar de ter descontado hoje o dividendo de 13,8 cêntimos que paga aos acionistas esta semana e de o regulador na Polónia ter imposto uma coima de 163 milhões de euros à sua unidade no país, a Biedronka.